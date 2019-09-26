İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Güney'den, Şeker fabrikasına hayırlı olsun ziyareti

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Şeker Fabrikasının 2019-2020 yılı pancar üretim kampanyası döneminin başlayacak olması nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Fabrikanın işçi yemekhanesinde işçilerle birlikte yemek yiyen Başkan Güney, fabrika işçilerine yaptığı konuşmada, kampanya döneminin kazasız belasız geçmesini temenni ederek Susurluk'a, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Fabrikamızın bacasının sürekli tütmesi için belediye olarak gereken her türlü desteği vereceklerini belirten Belediye Başkanı Nurettin Güney, yemeğin ardından Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Kalenderoğlu, Şeker İş Sendikası Başkanı İsmail Karadayı ve daire amirleriyle birlikte misafirhanede bir süre sohbet ettikten sonra şeker fabrikasından ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.