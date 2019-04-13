Başkan Güney'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Susurluk Belediye Başkanı seçilen Nurettin Güney'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Ziyaretler kapsamında CHP ve İyi İl Başkanları Başkan Güney'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundılar.

Belediye başkanı seçildikten sonra makam kapılarını vatandaşlara açan Başkan Nurettin Güney'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Başkan Güney'i Balıkesir CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Susurluk CHP İlçe Başkanı İzzet Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile İyi Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna, Susurluk İyi Parti ilçe başkanı İsmail Çakır ve yöneticileri ziyaret ederek, görevinde başarılar dilediler. Ziyaret sonrası makamda ve Bosna Çeşmesi önünde Başkan Güney ve misafirleri hatıra fotoğrafı çektirdiler.