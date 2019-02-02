Başkan Haluk Özgör güven tazeledi

Erdek Ziraat Odası'nın olağan seçimli kongresi yapıldı. 28 delegenin 25 oyunu alan mevcut başkan Haluk Özgör yeniden seçildi.

Erdek Öğretmen Evi konferans salonunda yapılan kongrede seçime tek listeyle gidildi. 28 delegenin bulunduğu Erdek Ziraat Odası seçimlerinde bir kişi mazereti nedeniyle kongreye katılamazken, iki delege ise katılmadı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakuş yaptı. Erdek Ziraat Odası faaliyet raporları ve tahmini bütçenin okunmasının ardından söz alan Haluk Özgör, "2015 yılının şubat ayında göreve gelmeden önce üyelerimize verdiğimiz sözler vardı. Bu sözlerin başında odanın yerinden şikayet vardı. Bilhassa kadınlarımız odamıza gelemiyordu. Bizler de yapılan talepler doğrultusunda odanın yerini değiştirdik. Ayrıca mülkiyeti kurumumuza ait işyerinin tadilatını yaparak kiraya verdik ve buradan da gelir sağladık. 2014 yılında odanın cirosu 80-90 bin TL civarında olup, kar oranı 10-15 bin liraydı ve işletmede kimse çalıştırılmıyordu. Bugünkü ciromuz ise 600 bin TL civarında olup üç kişiye iş imkanı sunduk. Hedefimiz 1 milyonluk cirodur. İşletmeyi teslim aldığımda odanın 200 bin TL civarında bir borcu vardı. Biz bunları temizledik her şeyi yoluna koyduk. Bundan önceki rahmetli olan başkanlarımız kabirlerinde rahat uyusunlar. Bunların yanı sıra odamızda gübre ve ilaç satışına başladık. Ben burada 4 yıllık çalışmamızın sonucun da odanın başarı sağladığını düşünüyorum. 4 yıldır beraber çalıştığım ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

25 delegenin oyunu alan Haluk Özgör'ün yönetim asil listesi şu isimlerden oluştu: Haluk Özgör, Yusuf Ay, Zafer Sert, Özkan Çolak, Serdar Bol.

Ziraat Odası Genel Kurulu'na Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakuş, Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı F. Mahmut Canbaz, Erdek Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mahmut Kaplan, CHP Erdek İlçe Başkanı Metin Uysal, mahalle muhtarları ile Erdek Ziraat Odası delegeleri ve üyeleri katıldı.