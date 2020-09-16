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Başkan Hasan Arslan çalışmaları yerinde inceledi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.


İlçe genelinde devam eden çalışmaları yakından takip eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Güre Mahallesi'nde devam eden bisiklet yolu ve çevre düzenleme çalışmaları ile ve Darsofa Mahallesi'nde ki düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Arslan, ekiplerin belirlenen programa göre ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Başkan Arslan, “Edremitimizi daha güzel ve kaliteli bir kent haline getirebilmek için parke taş döşemeden, asfalt kaplamaya, altyapı, üst yapı çevre düzenlemeleri çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Şehrimizin kent kimliğinin gelişimine önemli katkılar sunan yatırımlarımızı yerinde takip etmeye, vatandaşlarımızla bir arada olmaya çalışıyorum. Kırsal ve merkezi ile büyük bir kent olan Edremitimizin her noktasına hizmeti ulaştırmak için büyük bir çaba gösteriyoruz” dedi.


Başkan Arslan, çalışmaların yanı sıra mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmaları anlatıp, sorunları dinliyor.

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