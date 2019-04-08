Başkan Hasan Arslan, ilk nikahını kıydı

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, göreve başladıktan sonra ilk nikahını kıydı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, göreve başladıktan sonra ilk mesai gününde hızlı bir başlangıç yaptı. İlk güne personeli birimlerinde ziyaret ederek başlayan Başkan Hasan Arslan, hayırlı olsun ziyaretine gelen konuklarını ağırlarken ilk nikâhını da kıydı. Belediye Evlendirme Dairesi'nde Emek Bildik ve Tayfun Çelik çiftinin nikâhını kıyan Başkan Arslan, “İlk imzamı böyle hayırlı ve güzel bir iş için atıyorum. Genç çiftimizi ve ailelerini kutluyorum. Allah mesut etsin” dedi.