Başkan Hasan Arslan'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti.

Edremit'in CHP'li Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkezde ki makamında ziyaret etti. Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşanan saldırı nedeniyle Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na “Geçmiş olsun” dileklerini sunan Başkan Arslan, Edremit'te ki seçim sürecinde ki ve ardından Belediye yönetiminde geçen bir aylık dönem ile ilgili Kılıçdaroğlu'na bilgilendirmede bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başkan Arslan ve Edremit ilçe örgütünü seçimi kazanmalarından dolayı kutladı, asıl çalışmanın bundan Edremitliler'e çağdaş, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile hizmet ederek olacağını kaydetti. Edremitliler'e selamlarını iletti.

Başkan Arslan, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede “Seçimden önce Edremit'te CHP bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğimize dair söz vermiştik. Değerli Edremitlilerin teveccühü ile sözümüzü yerine getirmenin gururu ile Genel Başkanımıza, hemşehrilerimizin hem selamlarını hem de geçmiş olsun dileklerini ilettim. Sosyal demokrat bir anlayışla ilçemize en iyi hizmetleri yapacağımızın sözünü verdim. Desteği için kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Hasan Arslan, beraberinde başdanışmanı Yusuf Karagöz ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun ardından, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'da ziyaret etti.