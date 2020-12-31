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Başkan Himam'dan belediye personeline asgari ücret müjdesi

Balıkesir’in Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, belediye personeline yeni yıl müjdesi vererek, 2021 yılında en düşük personelin maaşının net 3 bin 250 lira olacağını açıkladı.

Balıkesir'in Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, belediye personeline yeni yıl müjdesi vererek, 2021 yılında en düşük personelin maaşının net 3 bin 250 lira olacağını açıkladı.


Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam yaptığı açıklamada, “Belediyemizde çalışan tüm personellerimize değer veriyor onların her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Belediyemizin elinden geldiğince sosyal çalışma haklarını da düzenlediğimiz işçi çalıştırma şartnamemiz ile personellerimiz 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle en az NET 3.250 ? maaş alacaktır. İşçi ve emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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