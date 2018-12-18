Başkan Kafaoğlu, Yücel Yılmaz'a oy ve destek istedi

İncelemeler sonunda açıklama yapan Başkan Kafaoğlu, AK Parti'nin Balıkesir Büyükşehir adayı Yücel Yılmaz'a destek vererek oy istedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Savaştepe ilçesinde asfalt ve gençlik merkezinde yapılan çalışmalar ve gençlik merkezinin bahçesine yapılan Türk Obasını inceledi. Başkan Kafaoğlu ve Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek ile birlikte Gençlik Spor İl Müdürlüğünden devir alınan gençlik merkezinde yapılan çalışmaları ve yeni yapılan spor salonunu inceledi. Gençlik merkezinin bahçesinde bulunan otağda inceleme bulundu. Kırgızistan'da yapılan otağ hakkında bilgi veren yetkili yaptığı açıklamada "Otağlar ülkemizde çok ciddi şekilde karıştırılıyor. Türk Otağı ve çadırı dairesel bir otağ değil, Otağ yapımında ahşaplar ile ve keregeler ile otağ yapılıyor. Bu otağlar 20 dakikada kurulur ve 20 dakikada sökülür. Dikkat ederseniz Otağ'ın kapısı alçak yapılmıştır. Siz kapıdan girerken eğildiniz. Bunun nedeni? Edeple girilir edeple çıkılır anlamındadır"şeklinde konuştu. Başkan Kafaoğlu ve Başkan Şimşek daha sonra 5 kilometre sıcak asfalt yapılan cadde üzerinde yapılan çalışmaların son durumunu inceledi. Başkan Şimşek burada yaptığı açıklamada Başkan Kafaoğlu'na Savaştepe ilçesine yaptıkları hizmetler için teşekkür ederek, "Şuanda asfalt yapılan cadde üzerinde yapılan çalışmaları görüyorsunuz. Bu altyapı çalışmalarının bittiği caddelerde 5 kilometre sıcak asfalt atıldı" şeklinde konuştu. Başkan Kafaoğlu'da cadde üzerinde yaptığı açıklamada şunları belirtti. "Gençlik merkezini ziyaret ettik. Şuanda sıcak asfalt çalışmaları yaptığımız caddedeyiz. Şuana kadar Savaştepe içinde 5 kilometre sıcak asfalt attık. Daha öncede Savaştepe'nin girişine sıcak asfalt atmıştık. Savaştepe'nin alt yapısı yapılırken cadde ve sokaklar tarumar olmuştu. Kazılar oldu Savaştepe halkı sıkıntılar içindeydik. Şimdi alt yapı çalışmalarının sonuna geldik. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa AK Partili belediyeler yapar. Bundan sonrada yapmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Başkan Kafaoğlu, "AK Parti ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz'a oy istedi."

Başkan Kafaoğlu ve Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek Savaştepe'de pazartesi günü kurulan halk pazarında vatandaşlar ve halk ile buluştu. Pazar yerinde Başkan Kafaoğlu'na vatandaşlar sıcak ilgi gösterdi. Vatandaşlar ile kucaklaşan Başkan Kafaoğlu seçimlerde AK Parti'ye ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz'a destek istedi. Pazar yeri ziyareti sonrası Savaştepe Belediyesine geçen başkanlar burada açıklamalarına devam ettiler.

Başkan Şimşek makamında yaptığı açıklamada, "Zekai Başkanımla Savaştepe'de güzel bir gezisi yaptık. Savaştepe yapılan 6 km. sıcak asfalt ile yapılan yolları gezdik. Gençlik merkezini ziyaret ederek, gençlerimiz için yapılan Türk Otağ'ını ziyaret ederek, yapımı ile bilgi aldık" şeklinde konuştu.

"Savaştepe'de 6 km sıcak asfalt attık"

Başkan Kafaoğlu'da Savaştepe ilçemizde yapılan çalışmaları yerinde görmek için günümüzü buraya ayırdık dedi. Kafaoğlu sözlerine şu şekilde devam etti. "Savaştepe ilçemize çat kapı ziyaret ettik. Yapılan hizmetleri yerinde görelim istedik. Yapılacak işler ile fikir alıverişinde bulunmak istedik. Büyükşehir olarak burada çok güzel işler yaptığımızı burada hep beraber müşahide ettik. Kanalizasyon ve arıtma işlerinin yüzde 80 tamamlandı. Yaklaşık olarak 6 km sıcak asfalt yaptık. Ayrıca yol çalışmalarımız devam ediyor. Geçerken gördük yollar çok güzel olmuş. Gençlik Spor İl Müdürlüğünün bize devrettiği Gençlik merkezinde çalışmalar son hızla devam ediyor. Savaştepe'de gençler için gençlik merkezinin bahçesine istedikleri Türk Otağı yaparak yardımcı olduk. Otağ Kırgızistan'da yapıldı. Balıkesir ve 'Savaştepe ile ilçelerimizde 2018 yılında yapılan çalışmalar 2019 yılında da devam edecek. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde ben aday değilim ama Büyükşehir Belediye Başkan adayımız sayın Yücel Yılmaz. Ama hep beraber el ele, gönül gönüle 20 ilçe ve büyük şehir belediyesi başkanlığını kazanmak çalışıyoruz, çalışacağız. Bizde küsmek darılmak yoktur. Hiç kimse bizi bu hizmetten bu davaya bu kutlu yürüyüşe devam edeceğiz. Belirlenecek 20 ilçe belediye başkanı adayımız ve aday olmayan arkadaşımızla beraber aynı saflarda çalışarak ve gayret ederek, Ak Partili olmayan belediyeleri de alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.