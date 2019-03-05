Başkan Kamil Saka “Daha yeşil bir Edremit için çalışıyoruz”

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ve Çevre Koruma Dergisi (Çevkor) işbirliği ile Akçay Mahallesi Dallas mevkinde bulunan eski çöplük alanına Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ertaş ve Ayhan Tokuştepe'nin katılımlarıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kendi elleriyle de fidan diken Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, "Yeşilin ve mavinin buluştuğu diyar Edremit'in sahip olduğu eşsiz güzellikleri korumak, bize emanet edilen bu güzel toprakları çocuklarımıza en iyi şekilde miras bırakabilmek benim için çok önemli. Oksijeniyle, doğasıyla dünyada sayılı yerler arasına giren güzel Edremit'imizi korumak ve geliştirmek bizim görevimiz. Bugün burada eskiden çöplük olarak kullanılan bir alanı ÇEVKOR ile yaptığımız işbirliği neticesinde ağaçlandırarak kentimize ve doğamıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel ve anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."dedi.

Çevre konusunda duyarlılığı ve işbirliği nedeniyle Başkan Saka'ya ve katkıda bulunanlara da teşekkür plaketleri takdim edildi. 10 ayrı ilde de yaptıkları işbirliği ile fidan dikeceklerini belirten Ayhan Tokuştepe Dallas mevkiinde bulunan eski çöplük alanına Edremit Belediyesi işbirliği ile toplam bin adet fidan dikileceğini açıklayarak doğa dostu Başkan Saka'ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti.