Başkan Kamil Saka “Tüm kadınlarımızın bir kez daha Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum.”

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka Türk Kadını'na seçme ve seçilme hakkının verilişinin 84. Yılı nedeniyle düzenlenen kahvaltılı toplantıya katıldı.

Başkan Saka “Atatürk tarafından Türk Kadını'na seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84. yıldönümünde Körfez Kadın Emeği Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıdayım. Tüm kadınlarımızın bir kez daha Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir topluluğun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin?" dedi. Başkan Saka toplantı boyunca kadınların istek ve dileklerini dinledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.