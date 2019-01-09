Başkan Kamil Saka'dan Gazeteciler Günü mesajı

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak basın çalışanlarının gününü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, basın özgürlüğüne vurgu yaptığı açıklamasında ifade özgürlüğünün önemini ve hiçbir basın mensubunun ifadeleri nedeniyle ceza almaması gerektiğini vurguladı.

Basın yayın kuruluşları yurttaşların haber alma ihtiyacını karşılamaları açısından son derece önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydeden Başkan Saka "Basın yayın kuruluşlarının bu görevi yerine getirmesinde en büyük katkı ise bu kurumlarımızın isimsiz kahramanı olan emekçi arkadaşlarımızındır. Basın yayın kuruluşları ve buralarda görev yapan arkadaşlarımız her anlamda bağımsız ve özgür olmalıdırlar. Özgür ve bağımsız olmadıklarında, haberleri yorum katmadan, olduğu gibi ve tarafsız olarak halka aktarmadıkları sürece toplumumuza karşı olan görevlerini tam ve sağlıklı olarak yapmış sayılmazlar.

Bu nedenle basınımızın topluma karşı ciddi sorumlulukları vardır. Tarihin her döneminde büyük bir önem taşıyan bu sorumluluk, bu günlerde daha fazla önem arz etmektedir. Demokrasinin temel taşlarından özgür haberleşmeyi ve toplumumuzun doğru bilgilendirmesini sağlayan değerli basın mensuplarımızın ve basın yayın kuruluşlarının her kademesinde görev yapan tüm emekçi arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Hiçbir basın mensubumuzun ifadeleri nedeniyle cezaevlerinde olmadığı, görüşlerini özgürce beyan edebildikleri aydınlık bir Türkiye'de 10 Ocak'ları gerçek bir Gazeteciler Bayramı olarak kutlayabilmek dileği ile sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.