Başkan Kula "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini" değerlendirdi

BTO olarak Koronavirüs Salgınının atlatılma sürecinde üyelerimizin ve devletimizin yanında olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz”dedi.

BTO Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula Covid – 19 olarak bilinen yeni tip Koronavirüs hastalığının tüm dünyada salgın olarak etkilerini devam ettirmekte olduğunu hatırlatarak “ Maalesef ülkemizde de etkilerini arttırmaktadır. Devletimiz bu süreci en az kayıpla atlatılmasına yönelik tedbirleri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, Cumhurbaşkanımız tarafından 18 Mart 2020 tarihinde oldukça geniş katılımlı bir toplantı sorasında salgının iş dünyamızdaki etkilerin azaltılmasına yönelik önlemleri içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi açıklanmıştır. Söz konusu Paketin açıklanması öncesinde İş Dünyasının talepleri Odalarımız ve Borsalarımız aracılığı ile alınmıştır. Balıkesir Ticaret Odası olarak bizler de, üyelerimiz ve iş dünyamızın bu süreçte yaşadıkları zorluları iletilerek, Koronavirüsün etkilerinin azaltılmasına yönelik çözüm önerilerimizi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik. Bu noktada taleplerimizin karşılık bulması önemlidir.

Bu süreci de atlatacağımız dan kuşkumuz yoktur

10 sektörü kapsayan muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin 6 ay ertelenmesinin yaşanılan bu zor dönemde iş dünyasına bir nebze nefes aldıracağına dikkat çeken Başkan Kula “Pakette yer alan kredi ve ana para faiz ödemelerinin ertelenmesi ve finansman desteği ile KGF limitlerinin artırılmasının da nakit ihtiyacına hızlı çözüm bulma noktasında katkı sağlayacaktır. Ayrıca, asgari ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği gibi destekler de istihdama güç katacaktır. Alınan ekonomik tedbirler tüccarımızın ve esnafımızın bu süreci en az zararla geçirmesini sağlayacak ve Koronavirüsün etkilerini en aza indirecektir. İş dünyası olarak bizler de ekonomik tedbirlere ek olarak iş yerlerimizde gerekli olan hijyen ve temizlik tedbirlerimizi almalıyız, sosyal mesafemizi korumalı. personellerimize gerekli eğitimi vermeliyiz. Bu süreci de atlatacağımızdan en ufak bir kuşkumuz yoktur. Balıkesir Ticaret Odası olarak Koronavirüs Salgınının atlatılma sürecinde üyelerimizin ve devletimizin yanında olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz”dedi.