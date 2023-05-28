İhlas Haber Ajansı

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Başkan Mesut Ergin eşi Canan Ergin'le birlikte oyunu kullandı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, oy kullanma saatinin başlamasıyla birlikte Sarımsaklı Mecit Ataklı Ortaokulu’nda eşi Canan Ergin ile birlikte oyunu kullandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, oy kullanma saatinin başlamasıyla birlikte Sarımsaklı Mecit Ataklı Ortaokulu'nda eşi Canan Ergin ile birlikte oyunu kullandı.


Başkan Ergin; “Ülkemizin geleceği için, eşim Canan Ergin ile birlikte oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. ” mesajı verdi.

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