Başkan Mesut Ergin “Üç Kız Kardeş” dizisinin ilk bölümü oyuncuları ile birlikte izledi

Çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan “Üç Kız Kardeş” dizisinin ilk bölümünü Belediye Başkanı Mesut Ergin oyuncular ve teknik ekiple birlikte izledi.

Ayvalık'ta yaşanmış bir hikayeyi anlatan, kentin tarih kokan sokaklarında, tescilli yapılarında çekimleri gerçekleştirilen; yönetmenliğini Eda Teksöz'ün yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın yazdığı, İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan dram türündeki "Üç Kız Kardeş" dizisinin ilk bölümü yayınlandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin eşi Canan Ergin ve kızları Nazan Ergin ile birlikte ilk bölümü dizi oyuncuları ve yapım ekibiyle birlikte izledi. Ayvalık Belediye Başkanı ile aylar önce görüşen Süreç Filmin sahibi İnci Gündoğdu ve İclal Aydın Ayvalık'ta çekilmesini kabul eden Belediye Başkanına teşekkürlerini ilettiler.

Dizinin Ayvalık sokaklarında geçmesi ve konu aksının Ayvalık olarak dizide belirgin olmasından mutluluk duyan Ergin; "Ayvalık'ımızın mimari dokusuyla, tarihi geçmişi ile yansıltılıyor, mutlu olduk,emeği geçenlere teşekkür ediyorum, umarım uzun soluklu bir dizi olur. Zaten bir marka olan Ayvalık'ın tanıtımına bilinirliğine katkılar olacak. Diğer bölümleri merakla bekliyoruz "dedi.