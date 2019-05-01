Başkan Mesut Ergin'e Ayvalıklı engellilerden vefa ziyareti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi yönetimi ve engelli üyeleri tarafından; 1998 yılında kurulan derneğin kurucuları arasında bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; 31 Mart seçimlerini kazanarak Belediye Başkanlığını kazanan Mesut Ergin'e başarılar dileyen BOED yönetimi ve engelli üyeler, beraberinde getirdikleri kır çiçekleriyle, kendi elleriyle yaptıkları ahşap yakma tabloyu Başkan Ergin'e takdim ettiler.

BOED'in Kurucu Genel Başkanı ve Engelsiz Türkiye Partisi'nin eski Genel Başkanı Muharrem Parmaksız'ın da hazır bulunduğu sohbet havasında gerçekleşen ziyarette konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, BOED'in kuruluşuna ait süreci anlatarak, böylesi güçlü ve faal bir derneğin kurucularından biri olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“Kimsesizlerin kimsesi olacağız”

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş ve yönetim kurulunun çalışmalarını yakından talip ettiğini kaydeden Başkan Ergin, “Biz göreve gelirken özellikle sosyal belediyecilik vurgusunda bulunarak, başta engelliler olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olabilmeye çalışacağımızı her fırsatta dile getirdik. İnşallah Ayvalık Belediyesi sosyal anlamda yapacağı hizmetlerle sadece Balıkesir'in değil Türkiye'nin örnek belediyelerinden biri olacaktır. Bu bağlamda da ilçemizde karnı aç yatağa giren hiçbir yurttaşımız olmayacaktır. Biz yapacağımız sosyal çalışmalarımızla ‘Kimsesizlerin kimsesi' olacağız.” dedi.

Hedefi; Engellilerin de istihdam edilebileceği yeni iş sahalarının açılmasını katlı sağlayabilmek

Ayvalık'taki engellilerin belediye bünyesindeki iş atölyesinde el becerileriyle üretimde yerini almasının gurur verici olduğunu kaydeden Mesut Ergin, hazırlayacakları projelerle ilçede yeni iş sahalarının açılmasına katkıda bulunmaya çalışacaklarını ve engellilerin de bu istihdam alanlarında kendi becerilerine göre yer alabilmesini sağlayabilmelerini hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyaret, Başkan Ergin ve konuklarıyla toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.