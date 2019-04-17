Başkan Orhan Gaga göreve başladı

31 Mart yerel seçimlerinde Millet ittifakından Balya belediye başkanı seçilen CHP'li Orhan Gaga göreve başladı.

Yerel seçimlerde Millet ittifakından CHP Balya Belediye Başkan adayı olarak seçime giren ve rakibi eski başkan Osman Kılıç'dan 473 fazla oy olarak Belediye Başkanı seçilen Orhan Gaga göreve başladı. İhlas Haber Ajansına konuşan Başkan Gaga, "Seçimlerin sonucunda ittifak adayı olarak bizde başkan seçildik. Elimizden geldiği kadar Balya için mücadele edeceğiz, Balya'nın kalkınması için mesai harcayacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Gaga, Balya ilçesinde hayata geçirilmek istenen Organize Sanayi Bölgesi projesi ile ilgili de konuşarak, "Bildiğiniz üzere bir OSB projesinden söz ediliyor. Ben ilk etapta konunun muhatapları ile bir araya gelerek detaylı olarak görüşeceğim. Balya olarak bu işin neresindeyiz? Balya'yı gelecek yıllardaki projelere nasıl hazırlarız çalışmalara başlayacağız" dedi.