Başkan Orkan durmuyor

Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün deposunu ziyaret eden Başkan Dinçer Orkan incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, haftasonu Fen İşleri Müdürlüğü'nün deposunu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yetkililerden İlçede devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler edinen Orkan, sorunların ise en kısa sürede çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Sahadaki Çalışmaları İnceledi

Fen depodaki incelemelerinin ardından müdürlüğün sahada devam eden çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Orkan, çalışan işçilere de kolaylıklar diledi. Karesi'yi daha iyi bir ilçe haline getirmek için Karesi Belediyesi olarak çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini söyleyen Başkan Orkan, “Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü depomuzu ziyaret ederek, çalışmalarımız hakkında bilgi alıp istişarelerde bulunduk. İlçemizde oluşan ve İleride oluşabilecek sorunları Başkan Yardımcım, Fen işleri Müdürüm ve ekibiyle masaya yatırarak, en kısa zamanda çözüme ulaştırmanın yollarını aradık. Hemşerilerimiz bizlere güvendi, bizlerde gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Her alanda daha ileri bir Karesi düşünüyoruz. Biz istişareye, ortak akla inanan insanlarız yapacağımız projelerde personelimiz ve çalışanlarımızla el ele verip dahi iyi bir Karesi için çalışacağız” dedi.

Başkan Orkan'ın ziyaret ve incelemelerinde Fen işlerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ eşlik etti.