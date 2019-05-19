Başkan Orkan gençlere sahur yemeği yaptı

Gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını da kutlayan Başkan Orkan, üniversitelilerle sohbet etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında üniversite öğrencilerinin sahur davetini kabul eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, sahurda öğrenci evine konuk oldu. Başkan Orkan, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Sezai Doğan ile birlikte öğrencilere sahurluk hazırladı. Mutfakta tezgaha geçerek öğrencilere doğradığı patatesleri kızartan Orkan, öğrencilerle birlikte sahur sofrasına oturdu. Öğrencilerle sohbet eden Orkan, “19 Mayıs'ı kutlayacağımız bu özel günde, üniversite teşkilatımıza ilçe başkanımız Sezai Doğan ile birlikte kolları sıvayarak yemek hazırladık. Sahur vaktinde bizlere zaman ayıran öğrenci kardeşlerimize teşekkür eder, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutlarım” diye konuştu.

Başkan Orkan bir gecede 3 kırsal mahalleye konuk oldu

Başkan Orkan dün Yeniköy Mahallesinde düzenlenen iftar hayrına katılarak orucunu açtı. Mahalle sakinleriyle sohbet ederek sorunlarını dinleyen ve önerilerini alan Orkan daha sonra Kamçılı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Buradaki ziyaretinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik'in katılımıyla gerçekleştiren Orkan, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Mahallelinin sorunlarını dinleyen ve önümüzdeki süreç için görüş ve önerilerini alan Başkan Orkan daha sonra Teravih Namazı sonrası Ziyaretli Mahallesi'ne konuk oldu. Mahalle muhtarı ve sakinleriyle bir araya gelen Orkan, burada da vatandaşları dinleyerek istişarelerde bulundu.