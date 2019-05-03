Başkan Orkan: “ihaleler şeffaf olacak”

Karesi Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Dinçer Orkan Başkanlığı'nda yapıldı. Belediye olarak doğrudan alımlara son verdiklerini söyleyen Başkan Orkan, “Belediyeye alımlarda açık ihale usulünü kullanacağız. Sonuç itibariyle Karesi bölgesinde 181 bin kişi varsa son kişiye kadar hakkını savunmak zorundayız” dedi.

Karesi Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısı dün akşam yapıldı. Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın başkanlık ettiği toplantıda komisyonlardan gelen önergeler oylamaya sunuldu. Toplantının açılışında meclis üyelerinin Ramazan aylarını kutlayan Başkan Orkan, gündem maddeleri hakkında bilgiler verdi. Toplantıda meclis üyesi Ali Rıza Deniz'in partisi MHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesi sonrası meclis komisyonlarındaki görevlerinde boşalan yerlere yeni üye için seçimler yapıldı. MHP grubu tarafından verilen önergeler sonrası Plan Bütçe Komisyonu için Cem Özışıklıoğlu, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu için Göktuğ Şeremetli'nin komisyonlarda görev alması oy birliği ile kabul edildi.

Orkan: “ihaleler şeffaf olacak”

Toplantıda belediye tarafından yapılan alımlar konusunda bilgiler veren Başkan Orkan, “Belediye olarak doğrudan alımları kestik. Her müdürlük kendine göre alım yapabiliyormuş. Alımları sadece Destek biriminden açık ihale usulüne çevirdik. Onun yerine açık ihale ile yapacağız. Sonuç itibariyle Karesi bölgesinde 181 bin kişi varsa son kişiye kadar hakkını savunmak zorundayız. Biz burada oturuyorsak buna önem vermemiz lazım. Konuları genel olarak meclisteki grup başkan vekillerimizle istişare diyoruz. Ufak esnaf bizim için önemli. Yapabiliyorsak herkese bu ihaleler açık olması lazım. Sadece Ahmet ya da Mehmet efendiye özel bu ihaleler yapılmamalı. Bizim gizleyip saklayacağımız bir şey yok. Her şeyimiz şeffaf. Belediyede doğru adımlar atılıyor, doğru şeyler yapılıyor ve tasarruf adımları atılıyor dedirttirmeliyiz vatandaşlarımıza. Geldiğimiz günden bu yana da bu konuda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bizim için istişare önemli” dedi.

Belediye meclisi komisyonlardan gelen önergeler ve meclise sunulan önergelerin komisyonlara gönderilmelerinin kabul edilmesi sonrası 10 Haziran Pazartesi günü toplanmak üzere sona erdi. Toplantı sonrası Başkan Orkan tarafından tüm meclis üyelerine Karesi logolu köstekli saat hediye edildi.