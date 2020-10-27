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Başkan Orkan: “Maske ve mesafe duyarlılığına özen göstermeliyiz”

Karesi Belediyesi, pandemiyle mücadelede çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Pandemi sürecinin başından bu yana merkez ve kırsal mahallelerde mücadele çalışmalarına devam ettiklerini belirten Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Vatandaşlarımıza yönelik hijyen ve maske duyarlılığının arttırılması konusunda dikkat çeken çalışmalarımız devam ediyor” dedi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında, Karesi Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor. Ana caddeler, kaldırımlar, otobüs durakları gibi toplu kullanım alanlarında rutin olarak dezenfeksiyon çalışmaları yürüten belediye ekipleri gece saatlerinde de çalışmalarını devam ettiriyor. Pandemi sürecinin başından bu yana merkez ve kırsal mahallelerde mücadele çalışmalarına devam ettiklerini belirten Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlara yönelik hijyen ve maske duyarlılığının arttırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını belirtti.


Tatlıpınar ve Naipli Mahallesi'nde hijyen seferberliği


Karesi'nin kırsal mahallelerinden Tatlıpınar ve Naipli'de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Orkan, “Tatlıpınar ve Naipli Mahallemizde temizlik ekiplerimizce cami içi ve cami odası, parklar, oyun grupları dezenfekte edilmekte. Mahallerimizde bulunan konteynırdaki evsel atıklar konteynır yıkama aracı ile konteynırlar dezenfekte edilip, köpüklü suyla yıkanmaktadır. Vatandaşlarımız bu süreçte dikkatli olmaları için ekiplerimiz gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuyor. Bazı kırsal mahallelerimizde ekiplerimiz maske dağıtımında bulunarak pandemiye dikkat çekti. Karesi Belediyesi olarak her daim vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” diye konuştu.

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