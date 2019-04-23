Seçim döneminde “Başkan olursam ilk ziyaret edeceğim kırsal mahalle olacak” diye söz verdiği kırsal Yeniköy Mahallesi'ne giden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ilk kırsal mahalle ziyaretini Yeniköy'e gerçekleştirdi. Seçim döneminde ziyaret ettiği ve destek istediği mahalle sakinlerine “Başkan olursam ilk ziyaret edeceğim kırsal mahalle olacak” diye söz veren Başkan Orkan sözünü tuttu. Mahalle'de kahvehane ve esnaf ziyaretlerinde bulunan, vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyen Orkan, Karesi Belediyesi olarak çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini söyledi. Mahalleye yapılacak olan caminin imamımın kalacağı konutun yapımı için vatandaşların destek isteğini kırmayan Orkan, konutun Karesi Belediyesi tarafından yapılacağını müjdeledi. Yapılacak caminin bahçe düzenlemesi ve yürüyüş yolunun da belediye tarafından yapılacağını ifade eden Orkan, mahalle okulunun bakım ve onarım sorunlarının da çözüleceğini belirtti. Başkan Okran birlik ve beraberlik içerisinde büyüyen bir Karesi inşa etmek istediklerini söyledi.

Karesi Belediyesi Fen İşleri ekiplerinden Yeniköy'ün yol durumu hakkında bilgiler alan Başkan Orkan, mahallenin iç yollarına etap etap taş döşeneceğini açıkladı. Orkan ayrıca mahallenin Balıkesir-Bursa yolu kavşağına kadar olan kısmın asfaltlanması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüştüğünü ve Mayıs ayı ortalarında yol yapımına başlanması için söz aldığı müjdesini de verdi. Vatandaşların kanalizasyon sorununu iletmeleri üzerine Başkan Orkan, BASKİ yetkilileri ile de görüşerek mahallenin kanalizasyon sorununun çözümü için ilk adımı attı.