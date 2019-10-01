Başkan Orkan, Turplu ve Bakacak'ta sorunları dinledi

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Orkan, mahalle sorunlarıyla bir bir ilgileniyor.

Vatandaşların istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmek için sık sık mahalle ziyaretleri yapan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, son olarak kırsal Turplu ve Bakacak Mahalleleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallelilerin taleplerini dinleyerek sohbet eden Başkan Orkan, Karesi'nin yönetiminde ilçe sakinlerinin söz sahibi olması noktasında bu tür ziyaretleri önemsediklerini ifade etti. Mahalle kültürüne önem verdiklerini söyleyen Orkan, Turplu İlkokulunu da ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Orkan, "Karesi'yi el ele geleceğe taşıyacağız"

Yerel yönetim anlayışlarının temelinde belediye ve vatandaş arasındaki mesafeyi olabildiğince kısaltmak olduğunu vurgulayan Başkan Dinçer Orkan, "Projelerin merkezine insanımızı alarak, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Şehrimizi modern, sağlıklı ve yaşanabilir bir şekilde gelecek nesillere el birliği ile taşıyacağız. Burada bize yardımcı olacak en büyük unsur hemşehrilerimizdir" dedi.