Başkan Orkan vatandaşları bilgilendiriyor

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, göreve geldiği günden bugüne mahalle ve esnaf ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor. Vatandaşları yerlerinde ziyaret eden Başkan Orkan, Karesi Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları anlatırken, sorun ve istekleri dinleyerek istişarelerde bulunuyor.

Karabeyler Mahallesi'nde mahalle sakinleri tarafından düzenlenen iftar hayrına katılan Başkan Orkan, iftar öncesi ve sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Karesi ilçesinin geleceği hakkında vatandaşların öneri ve isteklerini dinleyen Orkan daha sonra Köteyli Mahallesi'nde teravih namazı sonrası mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Orkan, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi, öneri ve isteklerini aldı.

Mahalleleri ve vatandaşları ziyaret etmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Orkan, “İlçemize en iyi hizmeti sunabilmek için vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. İlçemizin sorunlarını ve vatandaşlarımızın taleplerini yerlerinde dinleyerek tespit etmek, çözümler üretmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizler için önemli” diye konuştu.