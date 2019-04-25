Başkan Orkan'dan Atatürk evi projesi

Karesi'ye Atatürk Evi projesi hazırladıklarını açıklayan Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kullanılan ve Gazi Mutafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Balıkesir ziyaretinde İran Şahı Rıza Pehlevi'yi ağırladığı tarihi yapının projeye tahsisi için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ilçeye Atatürk Evi kazandırmak için çalışmalara başladı. Orkan proje için Vasıfçınar Caddesi üzerinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kullanılan ve Gazi Mutafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Balıkesir ziyaretinde İran Şahı Rıza Pehlevi'yi ağırladığı tarihi yapı için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Projeyle ilgili olarak başta Atatürkçü Düşünce Derneği gibi sivil toplum örgütleriyle istişarelerde bulunacaklarını da ifade eden Başkan Orkan, proje için toplumun her kesiminden görüş ve önerilere de açık olduklarını söyledi.

Başkan Orkan, binanın tarihi açısından da böyle bir proje için uygun olduğunu söylerken, burası için izin alınmasa bile Atatürk Evi için kent merkezinde mülkiyeti yine arsa sahibinde kalmak üzere uygun bir yere de sıfırdan Selanik'te Atatürk'ün doğup büyüdüğü evin aynısını yapmayı düşündüklerini belirtti.

Başkan Orkan, “Farklı fikirlere her zaman açığız”

Dedesinin Selanik doğumlu olduğunu söyleyen Başkan Orkan, “Bizler aile olarak Selanik göçmeniyiz. O nedenle Selanik'te Atatürk Evi'nin aynısını Balıkesir'de yaptırmak istiyordum. Bu projem önceden hep vardı ama seçim sürecinde söylemek istemedim. Seçim malzemesi yaptığımı düşünmesinler istedim. Hatta bu projeyi anlatmak için Atatürkçü Düşünce Derneği'nden randevu istedim ancak cenazeleri olduğu için görüşemedik. Önceki günde 23 Nisan kutlamalarında bu konuyu CHP İl Başkanı Serkan Sarı'ya açtım. Serkan Bey, belediye binamız yanındaki Orman Bölge Müdürlüğü binasından bahsetti. Gidip binada incelemelerde bulunduk. Mesela BASİAD'ın ziyaretinde de konuyu açtım. Heyetteki arkadaşlar yapmayı planladığımız yerde gençlere de bir yer oluşturulması önerisinde bulundu. Farklı kişilerle görüşmelerde yeni fikirler ortaya çıkıyor. Aynı kişilerle konuşursan yeni fikirler üretemezsin. Farklı kişiler ve farklı mecralardaki kişilerle görüşürsen, yeni fikirler ortaya çıkabilir. Biz yeni fikir ve önerilere her zaman açığız” dedi.

Başkan Orkan “Atatürk evi Kuvayi Milliye şehrine yakışır”

Orman Bölge Müdürlüğü binasının tahsisi için yazışmalar yapacaklarını belirten Başkan Orkan, “Biz yeri istemiyoruz. Yerin tahsisini istiyoruz ki içini restore edelim. Orada Sayın Önderimizi yaşatalım istiyoruz. İlk etapta düşüncem Selanik'teki evin aynısıydı ama mülkiyet sorunu var. Çarşı'da nerede boş bir yer bulacağız? Ben Atatürkçü Düşünce Derneği'ne de bu konuyu iletecektim. Yer verebilecek bir kişi varsa yer yine onun olsun, binasını biz yapalım, içini siz doldurun gibi, ortaklaşa imece usulü bir şeyler yapma fikrimi anlatacaktım. Fakat görüşemedik. Orman Bölge binası olmaz ise yine bu tip bir B planımız var. Bu konuda vatandaşların desteklerine de açığız. Arsası olanlar ve destekte bulunmak isteyenler bizlerle iletişime geçebilirler. Mesela Atatürk Evi'nin aynısı Kayseri'de var. Selanik'teki evin aynısını yapmışlar. Gezdim, çok güzel bir yer olmuş. Ama Kayseri'ye Kurtuluş Savaşı'nda bir tane düşman girmemiş. Bizde ise Kuva-yi Milliye ruhu var. Kurtuluş ateşi Balıkesir'den yakıldı. 41 bayrak adamımız var. Atatürk Evi gibi bir proje bu kente yakışır” diye konuştu.