Başkan Orkan'dan hasta çocuklara 23 Nisan sürprizi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Atatürk Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocukları ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun' dileğinde bulundu ve bayramlarını kutladı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocukları ziyaret etti. Çocuklara ve ailelerine ‘geçmiş olsun' dileklerini ileten Başkan Orkan, çocukların bayramını da kutladı. Çocuklar ve aileleri ile sohbet eden Orkan, çocuklara bayram hediyeleri de verdi. Başkan Orkan'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ, Hastane Başhekim Yardımcısı Özkan Aydeniz ve hastane personeli de eşlik etti.

Hastanede tedavi gören 25 çocuğun tümünü ziyaret eden Orkan, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına sağlık sorunları sebebiyle katılamamış çocuklarımızı hastanede ziyaret ettik. Kendilerine acil şifalar diliyorum” diye konuştu.