Başkan Orkan'dan sağlık çalışanlarına ziyaret

Balıkesir Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Covid-19 ile mücadelede ön saflarda yeralan sağlık çalışanlarına 500 adet çok kullanımlık önlük hediye etti.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Musa Yılmaz Yıldırım ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Hastane çalışmaları ve Covid-19 mücadelesi hakkında bilgi alan Başkan Orkan, pandemi mücadelesinde ön saflarda yeralan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Karesi Belediyesi olarak pandemi sürecinin başından bu yana çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini, vatandaşın sağlığı için önlemleri arttırdıklarını ve esnafa destek olduklarını ifade eden Başkan Orkan, sağlık çalışanları için her türlü desteğe hazır olduklarını belirti. Başkan Orkan, “Covid-19 ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla belediye olarak 500 adet çok kullanımlık önlük desteğinde bulunduk.

Tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.

Başhekim Yıldırım'da desteklerinden ötürü Başkan Orkan ve karesi Belediyesi'ne teşekkür etti.