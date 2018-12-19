Başkan Saka'dan belediye işçilerine 2 bin 500 Lira asgari ücret müjdesi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Başkanı Kamil Saka yurtta asgari ücret konusu tartışılırken Edremit Belediyesinde çalışan işçilerin 2019 yılında asgari ücretinin 2 bin 500 lira olacağını açıkladı.

Tüm yurtta asgari ücret tartışmaları devam ederken Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka Edremit Belediyesinde çalışan işçiler için asgari ücretin 1 Ocak tarihi itibariyle 2 bin 500 lira olarak ödeneceğini açıkladı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği gibi emek hiçbir şeyle ölçülemeyen en yüce değerdir. Biz de Edremit Belediyesi olarak bunun bilinciyle yolumuza devam ediyoruz. 2018 yılı içerisinde işçi kardeşlerimize ödediğimiz en düşük ücret olan net 2 bin 300 TL maaşı 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle net 2 bin 500 TL yapacağız.”dedi.