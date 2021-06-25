Başkan Sakbaş yeniden aday

Küçüksan İşletme Kooperatifi Başkanı Ahmet Sakbaş, düzenlediği basın toplantısında Küçüksan'a değer katabilmek için tekrardan aday olduğunu söyledi.

2013 yılında başkanlığı devralan Ahmet Sakbaş, hizmette 8'inci yılını doldurdu. Başkan Sakbaş, Küçüksan İşletme Kooperatifi bünyesinde bulunan spor kompleksinde düzenlediği basın toplantısında pandemi sebebiyle 1 yıl ertelenen kongrenin zamanı geldiğini söyleyerek önümüzdeki günlerde kongrenin yapılacağını belirtti. Başkan Sakbaş, açıklamalarında Küçüksan'a değer katacak projelerinin olduğunu dile getirerek 1 dönem daha başkanlığa devam edebilmek için aday olduğunu söyledi. Başkan Sakbaş açıklamalarının devamında şunları söyledi, “2013 yılında Küçüksan'a aday olarak çıktığımız zaman o dönem uzun süredir yöneticilik yapan ağabeylerimizle tatlı bir rekabetimiz oldu. 2013 yılında Küçüksan'a gelmiş en genç ekip olarak adlandırıldık. Yönetimi devraldık ağabeylerimizden. Küçüksan'ın birçok sorunu vardı. İlk sorunumuz yaklaşık 9 yıl ötelenen 5+5 iki kere ötelenen yapı kooperatifi vasfından bizlerin işletme kooperatifine veya anonim şirketine veya limited şirketine geçmemiz gerekiyordu. Avukatlarımız ve mali müşavirlerimizle bunun üzerinde bir çalışma yapıp üyelerimiz ile ortaklarımız için hangisinin daha doğru olacağını karar aldık. Daha sonra üyelerimizle toplu olarak Küçüksan Yapı Kooperatifi'nden İşletme Kooperatifine geçişinin doğru olacağını düşündük ve geçişi yaptık. Sonrasında 2015 yılında bir imar değişikliği olayı oldu. Aslına bakarsanız 8 yıllık görev süremiz boyunca Küçüksan'da 35 yılda olmayan bütün sorunların üstesinden geldik. İmar değişikliği konusu önümüze gelince bununla ilgili ortaklarımızın kafalarında soru işaretleri vardı. Ortaklarımızla oturup konuştuk. O dönemin belediye başkanıyla da oturduk. Ama ortak bir yol bulamayınca Küçüksan üzerinde yapılmak istenen imar değişikliği, ortakların yüzde 99'u itiraz edince iptal ettik" dedi.

Sakbaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Spor kompleksimizin yeri burada imar planı park olarak gözüküyordu. Biz buranın imar durumunu spor ve park alanı olarak değiştirerek buraya bir spor kompleksi kazandırdık. Burada iki tane halı sahamız ve yan tarafında da go-kart pistimiz var. Sonrasında yıllar önce ön tarafımızda duran Çıraklık Eğitim Merkezi olarak adlandırılan ve yıkılan yerimizin imar değişikliğini ticari alana D1 olarak dönüşümünü sağladık. Akabinde bütün herkesin bildiği 32 dönüm bir arazimiz var. Bu 32 dönüm arazimizin o dönem 11 kişiden ücret karşılığı satın alması olmuştu. Oranın imar değişikliğini yaptık ve ticari alana çevirdik. Orada da bir spor alanı gözüküyordu. Spor alanından dönüşümünü sağlayıp büyükşehir belediyemizle de görüşüp ticari alana dönüşümünü yaptık. Sonrasında aslında en büyük kanayan yaramız olan 3 tane benzinliğimiz var. Bu benzinliğin ruhsatları geçtiğimiz yıllarda işletmeciliğini yapan firma tarafından ruhsatlandırılmıştı. Bu kiralama yöntemi ile biz firmaya verdiğimizden dolayı eğer firma ben kiralamayacağım dediği taktirde bizim bu benzinlik alanlarımızın durumları normal arsaya dönüyordu. Hiçbir işlem yapamıyorduk. Biz bunların haricinde Küçüksan İşletme Kooperatifinde bin 39 ortağımızın ortak olduğu 272 adet tapumuz var. Bunların içinde 189 tane işyeri ve dükkanımız var. Şuanda bankaların durduğu yerler var. Aynı zamanda Yeni Sanayispor'umuzun durduğu yer var. Bunları da ileriki süreçlerde imar barışından faydalanıp geçmiş dönemlerin yine kanayan yarası olan yapı kullanmalarımız yoktu. İmar barışından faydalanıp yapı kullanmalarını aldık. Yapı kullanmalarını Küçüksan'a kazandırdık. Geldiğimiz süreçte 2016 yılında işletme kooperatifine geçmemizden dolayı bir seçim yapmamız gerekiyordu. Biz bu kongreye giderek tekrardan aday olduk. Üyelerimize gelir gider farklarını dağıtacağımız söyledik ve dağıttık. Tarihte bir ilki başardık. Bu basın toplantısını da geçtiğimiz sene öncesinde yapmak istiyorduk ama malum pandemi engel oldu. Şuanda geldiğimiz durumda genel kurul yapma zamanımız geldi. Normalde 1 sene önce yapmamız gerekiyordu ancak pandemi nedeniyle yapamadık. Çarşamba günü itibariyle de yönetim kurulu toplantımızda genel kurul kararımızı aldık. Küçüksan için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben ve ekibim olarak Küçüksan'a değerler kattığımızı düşünüyoruz. Daha yapacak işlerimizin olduğunu düşünüyoruz ve tekrardan bu yolda devam etmeyi arzu ediyoruz. Yapmak istediğimiz planlar için de şuanda projelendirilmiş ve yetkisi alındı. Ancak önümüzde genel kurul olduğu için üyenin rızasını almak gerekiyor. Yapmak istediğimiz projelerimiz var. Bunun için de genel kurula tekrardan adayım.”