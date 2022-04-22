Başkan Sarı'dan 23 Nisan Bayramı mesajı

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıldönümü ve “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Sarı, "Türk çocuklarına armağan olan bu bayram, aynı zamanda dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının güçlendirilmesine ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşamalarına vesile olacaktır” dedi.

Başkan Sarı, " Bağımsızlık aşkıyla mücadele ettiğimiz yıllardan bugüne taşıdığımız dayanışma bilinci, Kuva-yi Milliye'nin başkenti olan şehrimiz, bağımsızlığa ve özgürlüğe olan inancımızla tam bağımsız Türkiye hayalini ruhunda büyütüyor. Bugünümüz, yarınımız, en güzel hayallerle büyüyecek çocuklarımız; Yüzyıllarca yaşayacak bir devletin en büyük teminatı, milletinden aldığı gücün göstergesi Meclisimizin açılışının bayram olarak size armağan edilmesindeki sebebi iyi kavrayınız. Buradan alacağınız ilham ve güçle daha güzel ve mutlu günlere kavuşacağız. Bu duygularla 23 Nisan 1920'de milletinin geleceği için iradesini ortaya koyan Gazi Meclisimizin 102. kuruluş yıl dönümünü ve çocuklarımızın bayramını kutluyor; kuruluşundan bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Kurtuluş Savaşımıza ve güzel ülkemizin inşa edilmesine emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün şehit, gazi ve geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Sağlık ve mutlulukla ülkemizin bütün çocuklarına nice 102 yıllara ulaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları diliyorum” dedi.