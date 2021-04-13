Başkan Selman Hasan Arslan başarılı bir ameliyat geçirdi

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasar Arslan, İstanbul'da bir ameliyat geçirdi. Başkan Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan bir ameliyat geçirdi. İstanbul'da yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Başkan Arslan “Daha önceden planlandığı şekilde İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Tahir Öğüt ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi.” diyerek sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.