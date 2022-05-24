Başkan Tosun esnaf ile buluştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun yol ve kaldırım yenileme çalışmalarının başlayacağı Günaydın Mahallesi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Günaydın Mahallesi'nde yapılması planlanan alt yapı ve yol yapımı öncesi esnaf halkıyla bir araya geldi. "Benim Mahallem Benim Esnafım" sloganıyla mahalle esnafı, sıkıntılarını ve dileklerini iletti. Pazar Caddesi ve İstiklal Caddesi'ne kurulan kahvaltı ortamında esnafla bir araya gelen Belediye Başkanı Tolga Tosun'a daire müdürleri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve esnaf odası başkanları ve meclis üyeleri de katıldı.

Günaydın Mahallesi'nin Bandırma'nın en eski ve en küçük mahallelerinden biri olduğunu söyleyen Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Bu mahallemiz Bandırma'da esnafın en yoğun olduğu mahalle konumundadır. Bandırma ekonomisinin can damarıdır diyebilirim. Pandemi döneminde zor günler geçiren esnafın her zaman yanında olduk. Günaydın Mahallesi olarak uzun yıllardan bu yana kenarda unutulan bir mahalle oldu. Şimdi Günaydın Mahallesini baştan aşağı yenileyeceğiz. Bu yenileme çalışmaları öncesinde mahalle esnafıyla bir araya gelerek sorunları yerinde dinledik. Çalışmalar sırasında esnafımızın mağdur olmasını istemiyoruz" dedi.

Kahvaltı sonunda Günaydın Mahallesi esnafı şikayetlerini ve dileklerini Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'a ilettiler.