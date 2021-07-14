Başkan Tosun nohut hasadı yaptı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun, Doğa Mahallesi'nde düzenlenen nohut hasadına katıldı.

Bandırma Belediyesi, kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla geçen yıl imzalanan protokolle, Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği'ne 1 yıllığına kiraya verdiği tarım arazisindeki nohut hasadına, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun katıldı.

Hasat sonrasında işçilerle sohbet eden Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, gerçekleşen proje ile ilgili yaptığı açıklamada: “Doğa Mahalle Muhtarımız Mustafa Pınar ile geçtiğimiz yıl imzalanan protokol kapsamında ilk etapta Belediye tarım arazilerimize nohut ve fasulye ekimi gerçekleştirdik. Anlaşmamıza göre Bandırma Belediyesi olarak toplam mahsulden 18 ton pay alacağız. Bugün gerçekleştirdiğimiz ilk hasadımızla birlikte toplanan ürünlerimizi daha sonra Sosyal Yardım Çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerimize ulaştıracağız. Ülkemizdeki tarımsal üretime katkı sağlamak için gerçekleştirdiğimiz projenin sonuç vermesi beni mutlu ediyor. Tarımsal üretim süreci önemli ve uzun bir süreç. Umuyorum ki bu alandaki çalışmalarımızı daha da büyüterek devam ettireceğiz. Ben bu projede katkısı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.