Başkan Uysal, çevreci öğrencileri ödüllendirdi

Oyuncaklarını alan minik öğrenciler, Başkan Uysal'a teşekkür etti.

Öğrencilerin çevre bilincini kazanabilmesi ve atık yönetimini öğrenmeleri amacıyla başlatılan proje kapsamında ambalaj atıklarını toplamaya başlayan minik öğrenciler, 10 çuval ambalaj atığını Burhaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Birimi yetkililerine teslim etti. İlk olarak Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Birimine çuvalları teslim eden minik öğrencilere, Mavi Bayrak etkinlikleri kapsamında da çevre bilinci ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Minikleri makamında ağırlayan Başkanı Necdet Uysal, çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda yaptıkları örnek davranış için teşekkür etti ve oyuncak hediye etti. Minik öğrencilere teşekkür eden Uysal, “Sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmemiz için bizler çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Ancak, bu konuda bir tek bizlerin çalışması yetmez. Toplumumuzda yaşayan herkesin çevreyi temiz tutması lazım ve çöplerini ayrıştırmanın önemini bilmesi lazım. Bu anlamda, sizin yaptığınız bu davranış çok önemli ve çoğu büyüğünüze örnek olacak davranış için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.