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Başkan Uysal'dan bayan basketçilere tam destek

Burhaniye Belediyesi Bayan Basketbol Takımı 2 Şubat 2019 tarihinde “Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi’nde, Fenerbahçe Gelişim Takımı ile karşılaşılıyor.

Burhaniye Belediyesi Bayan Basketbol Takımı 2 Şubat 2019 tarihinde “Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde, Fenerbahçe Gelişim Takımı ile karşılaşılıyor. Başkan Uysal, herkesi Burhaniye Atatürk Spor salonunda saat 18.00'da gerçekleşecek karşılaşmaya beklediğini söyledi.


Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye Belediyesi Bayan Basketbol Takımına başarılar diledi. Uysal, “Bayan Basketbol takımızı birçok başarıya imza atmıştır. Bu anlamda da onların başarıları biz Burhaniyelileri her zaman onurlandırdı. Kendilerine Burhaniye'yi her yerde temsil ettikleri için teşekkür ederim. Başarıları daim olsun 2 Şubat tarihin de yapılacak olan maça bütün Burhaniyeli vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.

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