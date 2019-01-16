Başkan Uysal'dan Körfez Üniversitesi müjdesi

Körfez Üniversitesi kurulması fikrini bütün milletvekillerinin desteklediklerini anlatan Uysal, Edremit Körfezindeki hemen her ilçede yüksek okulların bulunduğunu söyledi.

Edremit Körfezinde üniversite kurulması için sürdürülen çalışmalarda olumlu sonuç alındığını anlatan Uysal, yöreye gerekli devlet yatırımlarının yapılması için iktidar partisi milletvekilleri ile birlikte yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Çok sayıda projelerinin bulunduğunu anlatan Uysal, “Körfez Üniversitesinin kurulması için yaptığımız çalışmalarda olumlu sonuç alındı. Bu konuda yaptığımız çalışmalara milletvekillerimiz ve Ankara'daki dostlarımız büyük destek oluyorlar. Bu gün Edremit Körfezindeki ilçelerin neredeyse hepsinde yüksekokullar bulunmaktadır. Bizim ilçemizde de iki adet yüksekokulumuz bulunmaktadır. Körfez Üniversitesi kurulması yönündeki çalışmalarımıza Balıkesir Üniversitesi Rektörü ve Yüksek Öğretim Kurumu da destek olmaktadır. Konu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a anlatılmıştır. Bu konudaki eksiklerimizi kısa sürede tamamlayacağız. Mart ayına kadar olumlu bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Burada kurulacak Körfez Üniversitesi bacasız fabrika olacak. Körfez Üniversitesi için ilave öğrenci yurdu da gerekmeyecektir. Yöremizde çok sayıda yazlık bulunmaktadır. Bu yazlıklar öğrencilerimize yurt olarak hizmet verecektir” dedi.