Başkan ve profesör leylekler için belediye binasının çatısına çıktı

Balıkesir'in Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve 'leylekçi profesör' olarak bilinen Prof. Dr. Mehmet Sıkı'nın belediye binasının çatısına çıktığını gören vatandaşlar şaşkınlığa uğradı.

Projesinde leylek yuvası bulunan belediye binası Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Havaların ısınması ile birlikte ilçeye gelen leyleklerin yuvalarında da düzenli olarak bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu yıl bakım için Başkan Yavaş ve Prof. Sıkı belediye binasının çatısına çıktı. Nisan başı gibi gelen leyleklerin göçü öncesinde yuvaları hazırlanıyor. Leyleklerin insan hayatına en uygun yerleri tercih ettiği biliniyor. Bu sebeple ilçe merkezinde, belediye binasının üzerinde leyleklerin yaşaması da doğal şehir unvanını destekliyor. Aynı zamanda ilçenin turizm logosunda da leylek yer alıyor. İlçe genelinde çeşitli noktalarda 40'a yakın leylek yuvası bulunuyor. Leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan ilçenin kırsal mahallelerinde göç zamanı leylekler zarar görmesin diye elektriklerde kesiliyor.

Doğal hayata saygılı olduklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Doğal şehir Sındırgı'nın sembolü olan leyleklerin mevsim itibari ile gelme zamanı yaklaşıyor. Mart ayında her an gelebilirler. Havalar ısınınca misafirimiz gelecek diye de İzmir'den Ege Üniversitesi biyologlarından Mehmet Sıkı hocamla birlikte belediye binamızın üzerinde bulunan leylek yuvasındaki ipleri temizlemeye çalışıyoruz. Çünkü gagasını bağlayabilir, ayaklarına herhangi bir şekilde engel olabilir. Yine misafirimiz gelsin ve bu ev sahipliğimizde burada güzel bir yaz geçirsin arzusundayız" dedi.

'Leylekçi hoca' olarak tanınan ve yuvaları tek tek dolaşarak temizliklerini gerçekleştiren Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden emekli Prof. Dr. Mehmet Sıkı ise, "Bir vesileyle memleketim olan Sındırgı'ya gelme durumumuz oldu. Başkanımızın destekleriyle leylekleri koruma çalışmalarımız devam ediyor. Elimde gördüğünüz civarlara atılan balya ipleri ve naylon poşetler. Anaç leylekler tarafından yuvaya getirilmekte, malzeme olarak. Bu malzemeler leylek yavruları yumurtadan çıktıktan sonra ayaklarına kanatlarına hatta bir şekilde boyunlarına bile dolanarak leylek yavrularının ölmesine sebep oluyor" şeklinde konuştu.