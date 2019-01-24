Başkan Yıldız'dan ekonomik değerlendirme

Başkan Yıldız, Balıkesir'in ortak akıl çağrısının önemini kavradığına dikkat çekerek, "Bütün paydaşların bir masa etrafında toplanması ve daha fazla yatırım için yönetebileceği bağlantılarını ortaya koyması, şehrimizin geleceği adına şarttır" dedi.

Müstakil sanayici ve İş adamları Derneği Balıkesir Şube Başkanı Tuncay Yıldız, yoğun gündeme dair açıklamalarda bulundu. Balıkesir'de ortak akıl sürecinden, organize akıl sürecine geçtiklerini ifade eden Başkan Yıldız, "Şehrimiz yerel seçim sürecine girmiş durumdadır. Mart Ayında yapılacak olan yerel seçimlerin sonucunda, şehrimiz ve ilçelerini gelecek beş yıl süreyle yönetecek yerel yöneticiler vatandaşlarımız tarafından seçileceklerdir. Seçim sürecinin Balıkesir'imize yakışacak bir şekilde yaşanması tek dileğimizdir. En başından beri dile getirdiğimiz, ortak akıl çağrısının, Balıkesir'in önemini kavramış ve Balıkesir'e fayda sağlamayı kafasına koymuş, şehir için dertlenen herkes tarafından benimsendiğini görmek bizi mutlu etmektedir. Bu çağrıyı dile getirdiğimiz dönemde, şehrimizde hakim olan kavga görüntüsünden bugün sıyrılmış durumdayız. Bugünkü görüntü Balıkesir adına başarıyı getirecek ve Balıkesir'imizi kalkınma hamlesinde hızlı hareket eder bir duruma taşıyacaktır. Bu çağrıya kulak verilmesinin sonucunda yeni bir döneme adım atmak zorunluluğumuz söz konusu hale gelmiştir düşüncesini taşımaktayız. Bundan sonra, organize akıl mantığıyla hareket etmemiz ve yaşadığımız ilimize, ilçelerimize, sosyal hayata da katkı sunacak yatırımları çekme çabasına hız vermeliyiz" dedi.

Başkan Yıldız, sözlerini öyle tamamladı: "Planlanmış, kurgulanmış, tasarlanmış bir akıl ile hareket etmek adına, şehrimiz bütün paydaşlarıyla beraber hareket etmelidir. Bütün paydaşların bir masa etrafında toplanması ve daha fazla yatırım için yönetebileceği bağlantılarını ortaya koyması, şehrimizin geleceği adına şarttır. Organize akıl başlığı, ilimiz girişimcilik dünyası adına da işlenmesi gereken bir başlıktır. Ekonomi odaklı girişimcilik yapısının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için de bu gereklidir. Girişimciliğe ön görü kazandırmamız ve yeni markalar çıkarabilmemiz ancak bu şekilde hareket edebilirsek mümkün gözükmektedir. Ölçümlenebilir bir girişimcilik modeli ekonomimiz için fazlasıyla önemlidir. Müstakil sanayici ve İş adamları Derneği olarak ilk önce yerelde yani Balıkesir'de olmak üzere, sürdürülebilirlik yolunda çevik bir şekilde hareket edilmesinin en doğrusu olacağını düşünüyor ve yol haritalarımızı bu duruma uygun şekilde belirliyoruz. Bundan sonrasında da böyle yapmaya devam edeceğiz"