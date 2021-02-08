Başkan Yılmaz, 4 mahallenin hayallerini gerçekleştirdi

Bandırma'nın Yenisığırcı, Doğruca, Akçapınar ve Ömerli kırsal mahallerinin çeşmelerinden artık temiz su akıyor. Muhtarlar “Yılların su sorunu çözüldü. Biz bu suya kavuşacağımızı hayal bile edemezdik.” şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bir seçim vaadini daha yerine getirdi. Bandırma'nın; Yenisığırcı, Doğruca, Akçapınar ve Ömerli kırsal mahallelerinin kangren haline gelen içme suyu problemi yeni hizmete açılan İçme Suyu Temini Terfi ve İsale Hattı ile çözüldü. Daha önce 9 içme suyu kuyusundan insani tüketim amaçlı sular yönetmeliğine uygun olmayan su ile vatandaşlar içme suyu ihtiyaçlarını gideriyordu. Terfi istasyonun devreye girmesi sayesinde Bandırma merkezdeki içme suyu arıtma tesisinden iletim hattı ile beraber kırsal mahallelere su verilmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen tesiste konuşan Başkan Yılmaz, seçim vaatlerini bir bir yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, arsasını bağışlayarak tesisin yapılmasının önünü açan Hacı Hamdi Kaptan'a teşekkürlerini dile getirdi.

Muhtar Karaca : Sağlıklı suya kavuştuk

Daha önceki kullandıkları içme suyunun standartların çok altına olduğunu dile getiren Ömerli Mahallesi Muhtarı Murat Karaca “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bandırma merkezden getirilen daha güvenilir, sağlıklı, kalite suya kavuştuk. Şimdi sudan memnunuz başkanımıza teşekkür ederiz.” dedi.

Muhtar Taştekin : 100 yıllık sorun bitti

Mahallelerine son sistem akıllı terfi istasyonu kurulduğunu belirten Doğruca Mahalle Muhtar Adem Taştekin “Yaklaşık 100 yıldır süren su sorunumuzu seçim döneminde mahallemize gelen Yücel Başkanımıza aktardım. Oda bu konuya duyarsız kalmayarak sorunlara el attı. Yaklaşık 1 yıl önce başlayan projemiz 7 ay içerisinde tamamlandı. Mahallelilerin memnuniyetini dile getiriyorum ve Yücel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Muhtar Kocabıyık : Hayal bile edemiyorduk

Akçapınar Muhtarı Hüseyin Kocabıyık “32 yıldır muhtarlık yapıyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, Bandırma'daki kaliteli suyun mahallemize kadar geleceği hiç aklımıza gelmezdi. Bu su, hayal bile edemeyeceğiz kadar bizlere sürpriz oldu. Çok mutluyuz, Başkanımız Yücel Yılmaz'a her zaman olduğu gibi yine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Muhtar Gümüş : İçme değil, kullanma suyu bile yoktu

Tesis açılmadan önce mahallelerinde büyük sıkıntılar çektiklerini vurgulayan Yenisığırcı Muhtarı Özden Gümüş “İçmeye değil normal kullanmaya bile su bulamıyorduk. Bu tesisin yanı sıra başkanımızın talimatı ile 100 tonluk depomuz, ana pompamız ve hatlarımız yenilendi. Tesisin yapımında emeği olan Yücel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.