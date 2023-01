Başkan Yılmaz: Bütçeyi en iyi yöneten belediyeyiz

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2019 yılında bütçenin 3 katı borçla göreve başladıklarını şu anda borcu bütçenin yüzde 10'una düşürdüklerini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı 1. Birleşimi gerçekleşti. Başkan Yücel Yılmaz'ın isteği üzerine Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Gülten Kaçmaz, geçen yılın bütçesi ve gerçekleşen tutarlar hakkında bilgi verdi.

2022 yılında başlangıç bütçesini gelir ve gider olmak üzere 1 milyar 800 milyon olarak yaptıklarını ifade eden Gülten Kaçmaz “Daha sonra ek bütçelerle beraber gider bütçemiz 3 milyar 248 milyona, gelir bütçemiz ise 2 milyar 933 milyona çıktı. Gelirde 2 milyar 769 milyon gerçekleşme ile yüzde 94'e ulaştık. Giderde 2 milyar 764 milyon harcamayla yüzde 85 bir gerçekleşmemiz oldu. Gelir gerçekleşmelerinin büyük çoğunluğu yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl 480 milyon borçlanma kararı almıştık. Bu borçlanmalardan toplam 410 milyon tahsisimiz, kararımız çıktı. Bunun sadece 310 milyonunu kullandık” açıklamasında bulundu.

Borç bütçenin 3 katından yüzde 10'una düştü

Geçtiğimiz yıl 2 milyar 769 milyon gelir, 2 milyar 764 milyon lira da harcama gerçekleştiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Yani gelirimizden fazla harcayıp borçlanmamışız. Gelir ve giderimiz denk. Gelirin gideri karşılama oranı yüzde 100,19. Sarraf hassasiyetinde bir bütçe, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Giderimizi tamamen karşılayan bir gelir bütçesi yapmışız. Biz, bu belediyeye sizlerle beraber 2019'da seçildiğimizde; 2,5 milyar borcu 760 milyon geliri olan bir belediyeydik. Bu sene 9 milyar geliri sadece 750 milyon borcu olan bir belediyeyiz. Borcu bütçesinin 2,5-3 katı olan bir belediyeden, borcunu bütçesinin yüzde 10'una düşürmüş bir belediyeyiz” dedi.

“Şehri, şiir gibi yönetmenin bir resmi”

Türkiye'de, bütçeyi Balıkesir'den daha iyi olarak yönettim diyen bir belediye yönetimi ve meclisinin olmadığını belirten Başkan Yücel Yılmaz “Bu bütçeyi para harcamayarak değil her yere dokunarak her ihtiyaca koşarak her istenilen yere yatırım gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Balıkesir'deki Organize Sanayi Bölgelerinin ihracatını da 1 milyar dolara çıkardık. Yaklaşık 400 milyon olan ihracatı şu an 1 milyar dolara çıktı. Meclisimizde aldığımız kararlar, pozitif destekler, uyumlu Ankara çalışmaları, hepsi şehirde bereketi artırıyor, insanımıza huzur veriyor. Bu şehri, şiir gibi yönetmenin bir resmi” diye konuştu.