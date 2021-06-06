Başkan Yılmaz Edremit'te esnafı dinledi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen ile birlikte Edremit'te vatandaşlarla buluşarak istek, sorun ve önerilerini dinledi.

Göreve geldiği günden bu güne sağladığı hizmetler ve samimi tavrı ile takdir toplayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Körfezi'ne verdiği önemi her fırsatta vatandaşlara hissettiriyor. Başkan Yılmaz, Edremit ziyaretine AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı binasından start verdi. Yücel Yılmaz'ı, Edremit Cumhur İttifakı ortakları AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen, Edremit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Gurup Sözcüsü ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Encümeni Murat Tuna, Edremit Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Takyesizoğlu ile birlikte partililer karşıladı. Kendisini karşılayan kalabalığı selamlayan başkan Yılmaz, daha sonra Muhtarlık Seçimi yapılacak olan Çamcı Kırsal Mahallesi'ne gitti. Muhtar adaylarına başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, daha sonra köy kahvehanesinde çevre mahallelerin sorunlarını dinledi. Mahalle sakinleri, Yücel Yılmaz'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, görüş, istek ve önerilerini aktardı.

Yılmaz ve beraberindeki heyet, daha sonra Altınoluk Mahallesi'ne giderek kordon esnafını ziyaret etti. Tatilciler ve mahalle sakinleriyle sohbet eden Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kordon düzenleme çalışmalarını denetledi. Belirlenen bir iş yerinde kordon esnafını kabul eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, beraberindeki Cumhur İttifakı Parti Başkanları Ekrem Umutlu, Halil Görmen ve belediye yetkilileriyle beraber toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kordon düzenleme çalışmaları, işgaliyeler gibi konular tartışılırken, kordon esnafı görüş istek, öneri ve şikayetlerini anlattı. Sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını vurgulayan başkan Yılmaz, görüş, istek ve önerileri de not alarak esnafla sohbet etti.