Başkan Yılmaz: "En iyi proje doğayı korumak"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 52'den fazla ağaç türünü bünyesinde barındıran Değirmen Boğazı Tabiat Parkı'nın doğal dokusunu bozmadan ıslah çalışması başlattı.

Bitki örtüsü, oksijeni ile Balıkesirlilerin vazgeçilmez tabiat parkı Değirmen Boğazı, Yücel Yılmaz vizyonuyla tanışıyor. Engellilerin, çocukların, ailelerin daha rahat spor, piknik yapıp kaliteli zaman geçireceği Değirmen Boğazı'na estetik değil, doğal dokunuş geliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 52'den fazla ağaç türünü bünyesinde barındıran Değirmen Boğazı Tabiat Parkı'nın doğal dokusunu bozmadan boğazın; ıslahından çevre temizliğine, aydınlatmasından tahrip olmuş piknik masalarının yenilenmesine kadar en ince detaylarıyla rahat ve güvenli bir şekilde hazırlayarak vatandaşların kullanımına sunacak. Yapılması planlanan çalışmalarla aydınlatma eksikliğinden kaynaklanan güvenlik sorunlarının çözülmesi, alanın engelli vatandaşlar için ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirilmesi, ziyaretçilerin taleplerinin yeterli düzeyde karşılanması hedefleniyor.

Islah çalışması başladı

Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri tarafından ıslah çalışmalarının başlatıldığı Değirmen Boğazı'nda ekibiyle birlikte inceleme yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Değirmen Boğazı Tabiat Parkı'nda yapılması planlanan her çalışmanın doğal dokuyu bozmayacak şekilde korumaya yönelik çalışmalar olacağını vurguladı.

Başkan Yılmaz, “Korunacak, aslı muhafaza edilecek”

“Değirmen Boğazı, üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir yer.” diyen Başkan Yılmaz “Çalışmalarımızın tamamı boğaza gelen vatandaşlarımızın; aydınlatma, çevre temizliği, tuvaletlerin temizliği, mescit gibi ihtiyaç ve beklentilerini karşılamanın yanı sıra; boğazı ve çevresini korumaya, aslını muhafaza etmeye yönelik olacak.” dedi.

Başkan Yılmaz, “En iyi proje doğayı korumaktır”

Değirmen Boğazı'nda yapılacak en önemli işin doğal dokuyu korumak olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz “Zaten burası öyle güzel bir yer, öyle güzel bir doğa ki bunu korumaktan başka yapılabilecek daha iyi bir çalışma, daha iyi bir proje yok.” açıklamasında bulundu.

Başkan Yılmaz, Değirmen Boğazı'na yapılacak olan; bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının rutin hale getirileceğini de ifade etti.