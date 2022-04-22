Başkan Yılmaz Erdek'te vatandaşlarla buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz geleneksel hale getirdiği ilçelerde ramazan programları dolayısıyla Erdek'te vatandaşlarla buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve daire amirleri Erdek'i ziyaret etti. Erdek programı, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy'u ziyaret ederek başladı.

Kaymakam Atasoy ile bir süre sohbet eden Yücel Yılmaz ve ekibi ardından MHP ve Büyük Birlik Partisi Erdek İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu ve AK Parti Belediye Meclis üyeleri, Büyük Birlik Partisi Erdek İlçe Başkanı Ali Öksüz'ü ziyaret etti.

Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür eden BBB Erdek İlçe Başkanı Öksüz, ilçenin sorunlarını Yılmaz'a aktarırken, Büyük Birlik Partisi olarak AK Parti ile aynı çizgide siyaset yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yücel Yılmaz, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ı da ziyaret etti.

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Yücel Yılmaz ile Büyükşehir'in Erdek'te devam eden alt yapı çalışmaları ile ilgili bir süre görüştü.

Başkan Yılmaz devam eden çalışmalara Haziran sonunda ara verileceğini söyleyerek bozuk olan yolların yama asfalt ile kapatılacağını Eylül ayı içerisinde yolların yeniden kazılarak çalışmaların kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti.

Diğer yandan mülkiyeti Erdek Belediyesi'ne ait olan Zeytinli Ada'nın yapılacak protokol ile tekrar turizme kazandırılması konusu da görüşüldü. Büyükşehir olarak Erdek'e yatırımın devam edeceğini kaydeden Yılmaz, Erdek hak ettiği tüm hizmetleri alacak sözü verdi.

Yılmaz, Erdek Belediyesi'nden sonra Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Yılmaz Engel-Der öğrencisi Sabri Söğüt ve ailesine konuk olarak iftarını burada yaptı.

Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan iftar TIR'ları ise gün boyunca Cumhuriyet Meydanında vatandaşa yemek dağıtırken, daha önce tespit edilen adreslere erzak kolileri dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan programı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Hacivat ve Karagöz oyunu ile sona erdi.