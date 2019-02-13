Balıkesir'in sanayi, ticaret ve istihdam noktalarında önemli bir potansiyeli olduğunu söyleyen Yücel Yılmaz, yeni nesle bu potansiyelin tanıtılması gerektiğini ifade ederek; "Çocuklarımız şehrimizin kaynaklarını, iş potansiyellerini görerek büyüsünler, hayalleri büyük olsun. Buralardaki potansiyellere göre eğitim alsınlar" dedi.

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, hayalindeki Balıkesir'i oluşturmak için karış karış şehri gezip fikirlerini işadamları ve vatandaşlarla paylaşıyor.

Yücel Yılmaz, Gönen'de düzenlenen toplantıda Balıkesir'i ekonomik anlamda kalkındırmak için tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket ederek, plan ve projelerin Gönen'i çok daha iyi noktalara getireceğini söyledi. 'Şehrin sakini değil sahibi olun' düsturu ile hareket eden Yücel Yılmaz, Gönen Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada gelecek neslin ticari hayatı ve şehrin potansiyelini daha iyi tanıması için "Balıkesirli Balıkesir'i tanıyor" turları yapalım teklifinde bulundu. Bu turları gerçek manada öğrenciler ile başlatalım diyen Yılmaz, "Çünkü yetişkinler geçte olsa gidip öğreniyorlar. Küçük çocuklarımızı örneğin bir Dursunbey'e, Bandırma'ya Sındırgı'ya götürelim, oradakileri de diğer ilçelerimize götürelim. Çocuklarımız böylece ilçemizin kaynaklarını iş potansiyellerini görerek büyüsünler hayalleri büyük olsun, 'ben bunu yapmak istiyorum' diye büyüsünler. Buralardaki potansiyellere göre eğitim alsınlar" dedi.

Başkan Yılmaz, “Gönen parlayan yıldız olacak”

Gönen'inde hayatına yük olamaya değil hayatını kolaylaştırmaya geldiklerini bir kez daha vurgulayan Yücel Yılmaz, " Şehir ticaretle kalkınır. Burada STK'lara, odalara ve derneklere çok önemli görevler düşüyor. İnşallah Balıkesir'in parlayan yıldızlarından bir tanesi de Gönen olacağına inanıyoruz. Çünkü Gönen'in potansiyeli yüksek.

Gönen Ticaret Odası'nı ziyaret eden AK Parti MKYK Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz'ı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi ve oda yönetimi karşıladı.