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Başkan Yılmaz, personel ile bayramlaştı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Ramazan bayramı öncesi personelinin tek tek elini sıkıp bayramlaşarak sağlık, barış ve huzurlu bir bayram temennisinde bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin "Büyük bir aile" olduğunu belirten Başkan Yılmaz "Bu şehir bize emanet. Bu emanete hep birlikte, layık olduğu şekilde sahip çıkacağız. Daha güzel bir Balıkesir için fedakarca çalışacak, çabalayacağız" dedi. Başkan Yılmaz, tüm personelin Ramazan Bayramını kutlayarak “Aileniz ve yakınlarınızla birlikte mutlu, sağlıklı, barış ve huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

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