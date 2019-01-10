Başkan Yılmaz, seçim çalışmalarına devam ediyor

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Perşembe günü mesaiye Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla birlikte başladı, ardından Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geçerek terminal çalışanları, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Küçük Sanayi Sitesi ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'e ve Balıkesir'in insanına hizmet eden herkesin baş tacı olduğunu vurgulayarak, "Balıkesir için sizlerle birlikte, el ele çalışacak, bu şehri birlikte yöneteceğiz. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta kazanan Balıkesir olacak" açıklamasında bulundu.

"En yakın yol arkadaşınız olacağız"

Konuşarak, dinleyerek ve fikir üreterek hizmetleri en iyi noktalara taşıyacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Siz bu şehir için üretmeye devam ettikçe bizler de sizin en yakın yol arkadaşınız olmayı sürdürecek, sizler için canla başla çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Esnaf ve vatandaşların talep, öneri ve fikirlerini dinleyen Başkan Yücel Yılmaz, terminalde yolculuk için bekleyen vatandaşlara da hayırlı yolculuklar diledi.