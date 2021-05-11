Başkan Yılmaz tarımsal sulama sezonunu açtı

2021 yılı tarımsal sulama sezonunun açılışını Boğazköy'de yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediyenin öz kaynaklarıyla 26 sulama tesisine ultrasonik tarımsal sulama sayacı taktıklarını, bununla birlikte su tasarrufu sağlayacaklarını ve tasarruf edilen su ile de kuraklık ihtimaline karşı tedbir almış olacaklarını kaydetti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; 53 tesis ile 15 bin 47 hektar tarım alanı için 2021 yılı tarımsal sulama sezonunun açılışını, Karesi ilçesine bağlı kırsal Boğazköy Mahallesi'nde bulunan Boğazköy Göleti'nde gerçekleştirdi. Sulama sezonu öncesinde Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ), 19 açık sulama tesisinde; 196 bin metre kanal temizliği ve 300 bin metre yabancı ot temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalar sayesinde 5 bin 400 hektar tarım alanında sorunsuz su iletimi sağlanarak çiftçilerin sulama kanallarını daha randımanlı kullanmalarının önü açıldı. Bunun yanı sıra 34 kapalı sulama tesisinde de 430 bin metre şebekenin kontrollerini yaparak hatların tamamını dolduran BASKİ ekipleri, 9 bin 647 hektar tarım alanı çiftçilerin kullanımına hazır hale getirdi.

Kuraklık tehdidine tedbir

Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynakları ile 34 kapalı tesisin 26'sına ön ödemeli ultrasonik tarımsal sulama sayacı takılarak 3 bin 742 hektar tarım alanında yüzde 40 ila 45 oranında su tasarrufu sağlanacak. Kazanılan su ile yeni alanlar sulamaya açılarak bölge ekonomisine katkısı sunulacak. Ayrıca bir sonraki yıla saklanabilen su sayesinde de kuraklık ihtimaline karşı tedbir alınmış olacak.

Ön ödemeli sayaç ile sudan tasarruf ediliyor

Brüt 126 hektar sulama alanına sahip olan Karesi Boğazköy Göleti, 2020 yılı sulama sezonunda yüzde 100 su kullanımıyla 130 hektar alanın sulamasını sağladı. 2021 yılında ön ödemeli sayaç ile elde edilen tasarruf sonucunda 2022 sulama sezonunda 975 metre ilave hat yapılarak toplamda 25 hektar alanın sulamaya açılması hedefleniyor.

“Maliyeti azaltacak geliri artıracağız”

2021 yılı tarımsal sulama sezonu açılışında konuşan Başkan Yücel Yılmaz, suyu yönetmenin en kutsal işlerden bir tanesi olduğunu belirterek gerçekleştirecekleri yatırımlarla; modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasını, tarımda su tasarrufu sağlamayı, üreticilerin kazançlarını ve toprağın bereketini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Her zaman üreticinin yanında olduklarını ve mahsullerinin bereketini artırmayı amaç edindiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, “Akıllı sayaçlarla suyu kontrollü kullanarak israfı engelleyecek, ürünlerin kalitesini artıracağız. Balıkesir'in bereketli üretim kapasitesini artırmak için üreticilerimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Üretim kapasitesini artırmak suyun toprağımızın her yerine ulaşmasıyla oluyor. 30 büyükşehir içinde; 15 bin hektar alanı sulamayı üstlenerek bunu nizamı olarak yapan, 10 binin üstünde çiftçisine akıllı sayaçlarla su dağıtan ve ürün kapasitelerini artırmak için onlarla beraber gece gündüz çalışan başka bir Büyükşehir yok. Daima üretenin yanındayız. Maliyetlerini azaltacak gelirlerini artıracağız. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.