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Başkan Yılmaz'a Balıkesirspor ve Bandırmaspor Başkanlarından ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı TFF 1.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı TFF 1. Lig'de temsil eden ve geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığı seçiminde başkan olan Balıkesirspor kulüp Başkanı Ümit Arslan ve yönetim kurulu üyeleri ile Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez ve yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ziyaret etti.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı TFF 1.Lig'de temsil eden Balıkesirspor ve Bandırmaspor'un çiçeği burnunda başkanları Ümit Arslan ve Onur Göçmez yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ayrı ayrı ziyaret etti. Başkan Yılmaz'ı ziyaret eden Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Yılmaz'ın adının yazılı olduğu 10 numaralı formayı hediye ettiler. Başkan Yılmaz'ın 2. ziyaretçileri de Bandırmaspor'un yeni seçilen Başkanı Onur Göçmez ve yönetim Kurulu üyeleri oldu. Başkan Göçmez, Başkan Yılmaz'a kazandıkları kupayı takdim etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Balıkesirspor ve Bandırmaspor'a başarılar diledi.

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