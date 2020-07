Başkan Yılmaz'dan 15 Temmuz mesajı

Türkiye'nin demokrasi tarihi için bir milat olan 15 Temmuz'un 4'üncü yılını idrak ettiklerini belirten Yücel Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Takvimler 15 Temmuz 2016 tarihini gösterdiğinde üniforma giymiş hain bir grup; milletin tankını, topunu ve tüfeğini millete doğrultmuştur. Türk Milleti ise dimdik duruşuyla dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı yazmış, asla diz çökmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Balıkesir, darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren demokrasinin yanında yerini almış, dik duruşuyla onuruna ve memleketine sahip çıkmıştır.

Türkiye, bugünlere uzun, yorucu, bedeli çok ağır mücadelelerin ardından geldi. Milletimiz; darbecilerin, cuntacıların, başka güçlerin elinde kukla olanların kendisine ve ülkesine neler yapabileceğini pek çok kez gördü. Gençlerimiz; bu acı tecrübeleri geçmişte bizzat yaşamamış olmalarına rağmen 15 Temmuz günü hain FETÖ kalkışmasından haberdar olur olmaz hemen harekete geçtiler. Gerek tankların üzerine çıkarak gerekse asker gibi görünen hainlerin üzerine yürüyerek takdire şayan bir mücadele verdiler. Türk ruhunu, on yıllar geçse de en yaşlımızdan en gencimize kadar taşıdığımızı tüm dünyaya ilan ettiler. 15 Temmuz, içimizdeki hainlere bu milletin nasıl bir vatan aşkına sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milli iradenin tesisi için yazdığımız kahramanlık destanı yıllar geçse de unutulmayacak ve hatıralarımızda her daim tazeliğini koruyacaktır. Millet olarak içimizdeki bu büyük güç ve damarlarımızdaki asil kan var olduğu müddetçe son nefesimize kadar ülkemizi sarsacak ve bekasını engelleyecek her türlü tehditle her zaman olduğu gibi mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle yüreği vatan ve millet aşkıyla atan tüm hemşehrilerimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü en içten dileklerimle kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.