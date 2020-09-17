Başkan Yılmaz'dan Dursunbey'e Big Bag Fabrikası Sözü

Gün boyu ilçede kalan Başkan Yılmaz akşam ise Muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Yılmaz Dursunbey OSB'ye Big Bag fabrikası kurmayı planladıklarını ifade etti.

Dursunbey'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesinin sürdürdüğü çalışmaları incelemek için ilçeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gün boyu Dursunbey'de bir çok programa katıldı.

Balıkesir Ak Parti Milletvekili Yavuz Subaşı'nın da eşlik ettiği program ilk olarak Dursunbey Organize Sanayi bölgesinde başladı. 2020 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenen OSB'de yer tahsisi yapılan firmalar hakkında bilgi alan Yücel Yılmaz, ilk gelen 10 fabrikanın hafriyatına Büyükşehir Belediyesi olarak destek olacaklarını ifade etti. Dursunbey OSB'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Big Bag fabrikası açma düşüncelerinin de olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, hızla devam eden çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı kutladı. OSB'nin ardından Konkosör tesisi, katı atık aktarma istasyonu inşaatı, Dursunbey çevre yolu, Mola Dursunbey dinlenme tesisinin yapılacağı alan, BALTOK arazisi, Dursunbey kapalı pazar yerinin yapılacağı alan,Tematik çocuk kütüphanesi projesinin inşaatı, Dursunbey Belediyesi Fen işleri şantiye inşaatı, eski Tavşanlı yolunda yapımı devam eden genişletme çalışmaları, Yeni itfaiye binasının yapılacağı alan, mini millet bahçesi yapılacak alan, Yeni Dursunbey belediye binası ziyareti, Dursunbey Esnafı ziyaretleri, MHP ve Ak parti ilçe teşkilatı ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Yılmaz, Dursunbey'de yaşayan 15 engelli vatandaşa da akülü engelli aracı hediye etti. Daha sonra BALMEK'i ziyaret eden Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet, el emeği göz buru eserler hakkında kurs görevlilerinden bilgi aldı.

Baş döndüren bir programın ardından İlçede bulunan 111 muhtar ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Yılmaz burada muhtarlar ile görüş alışverişinde bulundu. Toplantının açılışını yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçemizin kalkınması yolunda öncelikli olan işlere hız verdiklerini söyledi. Başkan Bahçavan, Pandemiye rağmen Devletin ve Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini hatırlatarak, OSB'nin 2020 yılı içerisinde bitirilmesi için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yüklü miktarda ödenek geldiğini ve OSB'nin 2020 yılında alt yapı ve üst yapı olarak tamamlanacağını ifade etti. İlçedeki genel yatırımlar ve Büyükşehirin yatırımları ile ilgili de konuşan Başkan Bahçavan yatırımlarda emeği geçen Milletvekillerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise İlçede gün boyu yaptığı ziyaretlerde nerden nereye geldiğini gördüklerini söyledi. Yatırımların doğru ve amaca hizmet etmesi için emek harcayan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a teşekkür eden Yılmaz; “Pandemi döneminde dahi vatandaşlarımızın desteğinin arkamızda olması sebebiyle daha güçlenerek Ülke olarak ilerlemekteyiz. Allah'ın izni ve Milletimizin desteği olduğu sürece Ülke olarak ilerlememizde kimse engel olamayacaktır. Dursunbey ilçesine gelirken Balıkesir- Dursunbey duble yol çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediğini gördüm. İlçede yaptığım ziyaretlerde de yatırımların durmadığı, aksine daha da arttığını gördüm. Yaptığımız işler hızlı bir şekilde ilerliyor. Zaten Dursunbey Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'da Balıkesir Büyükşehir Belediyemizde Meclis Başkanı olarak birlikte çalışıyoruz. Balıkesir ilimiz Konum olarak çok önemli bir yerde bulunmaktadır. Balıkesir Büyükşehir olarak tüm ilçelerimize eşit şekilde yatırımlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Tabi ki daha öncelikli işler tercihi yaparken milletimizin menfaatlerini ön planda tutmaktayız dedi.

Toplantının sonunda katılımcıların sorularını cevaplayan Yücel Yılmaz, Büyükşehir genel sekreteri Mustafa Küçükkaptan ve Daire başkanları ile gelen talep ve istekleri değerlendirdi.