Başkan Yılmaz'dan esnafa destek

kademe su ücreti alınmaması talimatını verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, pandemi sürecinde yaşanan olumsuzluklardan etkilenen esnafa destek olmaya devam ediyor. Dükkanını açamayan belediye kiracılarından kira almayan Başkan Yılmaz, bu kez de normalleşme sürecine destek olmak amacıyla esnaf ve iş yerlerinden 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında 1. kademe tüketilen içme ve kullanma su ücretlerini almayacak. Her zaman esnafın yanında olduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, pandemi sürecinde de esnafa destek olmaya devam ettiklerini belirtti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. kademe su ücretlerinin beş ay süre ile sosyal destek kapsamında karşılanacağını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu ekonomik destek paketleriyle birlikte yerel yönetimler olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız zorlu süreçlerin sonucunda esnafımızın mağdur olmaması adına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Allah'ın izniyle bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız” dedi.

Ücret alınmayacak işyerleri:

Genelgelerde söz edilen, her türlü lokanta modelleri, aperatif olarak yemek tüketilen yerler, paket olarak yemek satan işletmeler, kafeteryalar, kahvehaneler, çay ocakları, aile çay bahçeleri, internet kafe tarzı oyun salonları, pastaneler, berber-kuaför salonları, oto yıkamacılar, halı sahalar, spor ve fitness salonları ve benzeri iş yerlerinin aylık su faturalarına yansıyan 1. kademede tüketilen içme ve kullanma su bedelleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.